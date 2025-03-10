В последних четырех матчах турецкой Суперлиги Трабзонспор потерпел три поражения. Неудовлетворительные результаты "бордово-синих" подтолкнули руководство клуба к радикальным действиям, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Трабзонспора.

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Трабзонспор указал на дверь титулованному тренеру

Последней каплей стало домашнее поражение Трабзонспора от Хатайспора (1:2). В этом поединке дебютным голом за "черноморские штормы" отметился Александр Зубков.

После этого матча судьба главного тренера Трабзонспора была решена. 10 марта пресс-служба клуба сообщила об увольнении Шенола Гюнеша.

72-летний турецкий специалист возглавлял команду с 3 сентября 2024 года. Это было пятое возвращение Гюнеша в Трабзонспор. На этом посту он продержался полгода.

Справка. Шенол Гюнеш во время игровой карьеры шесть раз становился чемпионом Турции в составе Трабзонспора. В статусе тренера дважды приводил Бешикташ к золотым наградам Суперлиги, а во главе сборной Турции сотворил настоящую сенсацию на ЧМ-2002, приведя команду к "бронзе".

После 25-ти сыгранных матчей Трабзонспор с 32 очками занимает 10 место. Зимой к команде присоединились два игрока Шахтера – Даниил Сикан и Александр Зубков. С лета 2024 года "бордово-синие" цвета защищает Арсений Батагов.