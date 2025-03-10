В субботу, 8 марта, состоялся матч между Трабзонспором и Хатайспором в рамках 27-го тура чемпионата Турции. Гости победили со счетом 1:2.

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Трабзонспор раскритиковали за поражение

Футбольный комментатор отметил, что нет никаких оправданий когда вас побеждает аутсайдер чемпионата. Наставник Шенол Гюнеш даже не пытался что-то изменить, просто наблюдая со стороны, как будто сидел в кино, пишет 24 канал со ссылкой на Fotomac.

Никакой тактики, никаких действий, чтобы переломить ход игры. Меня ждало невероятное потрясение, когда я увидел замену Зубкова – ведь он был лучшим футболистом этой встречи. Президент клуба выделил 12 млн, вы заплатили эти деньги за Сикана и Зубкова, это огромные вложения,

– сказал Зеки Узундурукан.

Он также добавил, что у Трабзонспора нет мысли, нет духа победителей и нет никакой системы.

Отметим, что сейчас турецкий клуб занимает 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда заработала 32 балла.