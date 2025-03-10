У суботу, 8 березня, відбувся матч між Трабзонспором і Хатайспором в межах 27-го туру чемпіонату Туреччини. Гості перемогли з рахунком 1:2.

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Трабзонспор розкритикували за поразку

Футбольний коментатор зазначив, що немає жодних виправдань коли вас перемагає аутсайдер чемпіонату. Наставник Шенол Гюнеш навіть не намагався щось змінити, просто спостерігаючи збоку, начеб-то сидів у кіно, пише 24 канал з посиланням на Fotomac.

Жодної тактики, жодних дій, щоб переламати хід гри. Мене чекало неймовірне потрясіння, коли я побачив заміну Зубкова – адже він був найкращим футболістом цієї зустрічі. Президент клубу виділив 12 млн, ви заплатили ці гроші за Сікана та Зубкова, це величезні вкладення,

– сказав Зекі Узундурукан.

Він також додав, що у Трабзонспору немає думки, немає духу переможців і немає жодної системи.

Відзначимо, що наразі турецький клуб посідає 10-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Команда заробила 32 бали.