"Чорноморські шторми" поступались по ходу зустріч. Зрівняти рахунок у поєдинку допомогли українські гравці Олександр Зубков та Данило Сікан, повідомляє 24 канал.
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Як Зубков забив Хатайспору
За декілька хвилин до кінця першого тайму Олександр Зубков зумів відзначитись забитим м'ячем у ворота Хайтайспора. Результативну передачу віддав інший український гравець Данило Сікан.
Сікан пройшов по флангу та подав на Зубкова. Олександр пробив, але голкіпер суперників відбив удар. Все ж на добиванні український вінгер зумів відправити м'яч у ворота Хатайспора.
Відео голу Олександра Зубкова:
У поточній кампанії Олександр Зубков зіграв у п'яти матчах за Трабзонспор та віддав 1 асист. Забитий м'яч у ворота Хатайспора став дебютним для українця у складі "чорноморських штормів".