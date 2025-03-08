Головний тренер манкуніанців не розраховує на послуги голкіпера Едерсона. Натомість на його місце Гвардіола планує запросити українського голкіпера, повідомляє 24 канал із посиланням на TBR Football.

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Шикарне підвищення

Попри те, що Пеп Гвардіола не бачить Едерсона у воротах Манчестер Сіті, у бразильця також завершується контракт. Чинна угода голкіпера з "містянами" розрахована до літа 2026 року.

Бразильський воротар не продовжив контракт. Також Едерсон зберігає інтерес до переходу в клуб з Саудівської Аравії, де пропонують шалені гроші. Тому "містяни" планують підписати нового голкіпера.

Одним із кандидатів є український воротар Бенфіки Анатолій Трубін. Також манкуніанці розглядають варіанти з Жоаном Гарсією, Люком Шевальє та Дзіоном Судзукі.

До слова. Анатолій Трубін у поточному сезоні зіграв у 36 матчах за Бенфіку. За цей час у складі "орлів" українець пропустив 35 голів та залишив ворота недоторканими у 16 поєдинках.

Раніше повідомляли, що Манчестер Сіті також зацікавлений у підписанні іншого українського голкіпера. "Містяни" слідкують за Андрієм Луніним, який виступає у мадридському Реалі.