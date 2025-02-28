Останнім часом Манчестер Сіті не відзначається стабільністю. Команда втратила лідерство в чемпіонаті Англії, а також вилетіла з Ліги чемпіонів.

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Мічел може очолити Манчестер Сіті

У керівництві "містян" вважають, що команді потрібна перебудова і шукають Гвардіолі заміну, пише 24 канал з посиланням на El Gol Digital.

Головним кандидатом на посаду головного тренера є Мічел Санчес, який наразі очолює Жирону та під керівництвом якого працює Віктор Циганков, а раніше і Артем Довбик.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Жирона під керівництвом Мічела Санчеса посіла третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги і вперше в історії вийшла в єврокубки.

Відзначимо, що у поточному сезоні "каталонці" показують гірші результати і розмістилися на 13-тій позицій чемпіонату Іспанії.