Відомий чеський тренер Зденек Земан опинився у скрутній ситуації. Здоров'я Земана сильно погіршилося і він потрапив у реанімацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gazzetta dello Sport.

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Земан на межі життя та смерті

Видання інформує, що у 77-річного екстренера діагностували ознаки дизартрії. Зденек почав втрачати здатність нормально вимовляти слова та відчув слабкість у правій нозі.

Медикам вдалося стабілізувати стан чеського коуча. Проте прогноз залишається невизначеним..Земана доставили у поліклініку зі статусом пацієнта у критичному стані.

У підсумку Земана госпіталізували у відділення неврологічної інтенсивної терапії. Цікаво, що поряд із чехом в тому ж відділенні госпіталізований Папа Римський Франциск.

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На Зденека очікують поглиблені кардіологічні та нейрорадіологічні обстеження. Повідомляється, що тренер перебуває у свідомості. Серед можливих причин госпіталізації називають церебральну ішемію, яку Земан пережив у жовтні минулого року.

Нагадаємо, що чеський коуч багато попрацював у Італії, керувавши майже 20-ма клубами за свою кар'єру. Найбільш відомими клубами в йог кар'єрі були Рома, Лаціо та Наполі, проте здобути жодного трофея з ним Зденек не зміг.