Известный чешский тренер Зденек Земан оказался в затруднительной ситуации. Здоровье Земана сильно ухудшилось и он попал в реанимацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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Земан на грани жизни и смерти

Издание информирует, что у 77-летнего экстренера диагностировали признаки дизартрии. Зденек начал терять способность нормально произносить слова и почувствовал слабость в правой ноге.

Медикам удалось стабилизировать состояние чешского коуча. Однако прогноз остается неопределенным. Земана доставили в поликлинику со статусом пациента в критическом состоянии.

В результате Земана госпитализировали в отделение неврологической интенсивной терапии. Интересно, что рядом с чехом в том же отделении госпитализирован Папа Римский Франциск.

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Зденека ожидают углубленные кардиологические и нейрорадиологические обследования. Сообщается, что тренер находится в сознании. Среди возможных причин госпитализации называют церебральную ишемию, которую Земан пережил в октябре прошлого года.

Напомним, что чешский коуч много поработал в Италии, руководив почти 20 клубами за свою карьеру. Наиболее известными клубами в его карьере были Рома, Лацио и Наполи, однако получить ни одного трофея с ним Зденек не смог.