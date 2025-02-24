23-го лютого в рамках 26-го туру Серії В Фіорентина поступилася на виїзді Вероні з рахунком 0:1. Форвард "фіалок" Мойзе Кен не зміг дограти поєдинок до фінального свистка, пише 24 Канал з посиланням на The Athletic.

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Втратив свідомість після зіткнення з коліном

У другому таймі 24-річний футболіст під час ігрового моменту зіткнувся головою з коліном захисника Верони Павела Давидовича. Італійцю надали першу допомогу і він з пов'язкою на голові повернувся на поле. Кен вирішив продовжувати гру попри розсічення над оком.

Момент зіткнення футболіста / скриншот з відео

Через певний час форвард Фіорентини раптово втратив на газон, втративши свідомість. До нього побігла медична бригада. Згодом його на ношах та шийному корсеті принесли до швидкої та доставили у лікарню.

Відео, як Мойзе Кен знепритомнів на полі

За інформацією Sky Sport Italia, у Мойзе Кена діагностували черепно-мозкову травму. Наразі його стан стабілізувався. У ніч на 24 лютого гравця збірної Італії виписали з лікарні.

Що відомо про Мойзе Кена