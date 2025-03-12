В Лізі чемпіонів 2024-2025 визначились перші чвертьфіналісти турніру. Одним із них став ПСЖ, який переграв на виїзді Ліверпуль в серії пенальті.

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Прогнали ексгравця збірної Франції

Під час зустрічі на "Енфілді" стався неприємний епізод із одним з колишніх футболістів ПСЖ, повідомляє 24 Канал з посиланням на SportBible. Мова про французького нападника Жеремі Менеза.

Ексгравець ПСЖ неочікувано потрапив на сектор фанатів Ліверпуля у другому таймі. Там його швидко ідентифікували та змусили залишити стадіон десь на 70-ій хвилині.

У підсумку кінець гри та серію пенальті Жеремі був змушений дивитися за межами "Енфілда". Там він встиг сфотографуватися із кількома фанатами ПСЖ. Цікаво, що Менез є експертом каналу DAZN, тому міг потрапити на стадіон за акредитацією у пресложу.

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Нагадаємо, що Жеремі виступав за ПСЖ з 2011 по 2014 роки та записав на свій рахунок 19 голів у 110 іграх. Разом із парижанами він двічі виграв чемпіонат Франції. Також Менез має у своєму активі 24 матчі та два голи за національну збірну.