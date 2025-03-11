У середу, 12 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 між Атлетіком та Реалом. Участь Кіліана Мбаппе у грі під питанням.

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Що сталось із Мбаппе

Зірковий форвард Реала може пропустити гру проти Атлетіко у Лізі чемпіонів. Як стало відомо 24 канал із посиланням на інсайдера Мігеля Анхеля Діаса, Мбаппе не взяв участь у тренуванні команди напередодні гри.

За наявною інформацією, Кіліан Мбаппе пропустив тренування через проблеми з гомілкостопом, по якому він отримав удар під час матчу Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Гра відбулась минулими вихідними.

Кіліан Мбаппе у середу має пройти медогляд, який визначить, чи зможе француз зіграти проти Атлетіко у Лізі чемпіонів.

До слова. Матч Атлетіко – Реал відбудеться на стадіоні Ванда Метрополітано. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У поточній кампанії Кіліан Мбаппе у 41 матчі за Реал в офіційних турнірах. Зірковий француз має у своєму активі 28 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.