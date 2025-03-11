В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между Атлетиком и Реалом. Участие Килиана Мбаппе в игре под вопросом.

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Что случилось с Мбаппе

Звездный форвард Реала может пропустить игру против Атлетико в Лиге чемпионов. Как стало известно 24 канал со ссылкой на инсайдера Мигеля Анхеля Диаса, Мбаппе не принял участие в тренировке команды накануне игры.

По имеющейся информации, Килиан Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем с голеностопом, по которому он получил удар во время матча Ла Лиги против Райо Вальекано. Игра состоялась в минувшие выходные.

Килиан Мбаппе в среду должен пройти медосмотр, который определит, сможет ли француз сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов.

К слову. Матч Атлетико – Реал состоится на стадионе Ванда Метрополитано. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В текущей кампании Килиан Мбаппе в 41 матче за Реал в официальных турнирах. Звездный француз имеет в своем активе 28 забитых мячей и 4 результативные передачи.