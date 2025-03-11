У середу, 12 березня, Реал зіграє матч-відповідь проти Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Перша гра завершилась перемогою "вершкових" з рахунком 2:1.

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Хто захищатиме ворота Реала

У минулому матчі Реала в Ла Лізі проти Райо Вальєкано Андрій Лунін захищав ворота мадридського клубу . Виходу українського голкіпера посприяла травма коліна Тібо Куртуа.

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на DefensaCentral, Карло Анчелотті вирішив, хто з воротарів "вершкових" гратиме у матчі-відповіді проти Атлетіко у Лізі чемпіонів.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не відновився повністю від пошкодження. Тому у лігочемпіонівському поєдинку проти Атлетіко зіграє український воротар Андрій Лунін.

До слова. У поточній кампанії Андрій Лунін зіграв у 10 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 13 голів, зробив 4 кліншити та відзначився асистом.

Нагадаємо, що матч між Реалом та Атлетіко відбудеться на "Ванда Метрополітано". Мадридське дербі у Лізі чемпіонів розпочнеться о 22:00 за київським часом.