Зубков с ассиста Сикана забил дебютный гол за Трабзонспор: видео эффектного взятия ворот

В субботу, 8 марта, состоялся 27-й тур Суперлиги Турции сезона-2024/2025. В одном из матчей Трабзонспор встречался с Хатайспором.

"Черноморские штормы" уступали по ходу встречи. Сравнять счет в поединке помогли украинские игроки Александр Зубков и Даниил Сикан, сообщает 24 канал.

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Как Зубков забил Хатайспору

За несколько минут до конца первого тайма Александр Зубков сумел отличиться забитым мячом в ворота Хайтайспора. Результативную передачу отдал другой украинский игрок Даниил Сикан.

Сикан прошел по флангу и подал на Зубкова. Александр пробил, но голкипер соперников отразил удар. Все же на добивании украинский вингер сумел отправить мяч в ворота Хатайспора.

Видео гола Александра Зубкова:

В текущей кампании Александр Зубков сыграл в пяти матчах за Трабзонспор и отдал 1 ассист. Забитый мяч в ворота Хатайспора стал дебютным для украинца в составе "черноморских штормов".