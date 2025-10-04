Отпраздновал вызов в сборную Украины: Зубков отметился мастерским голом – эффектное видео
- Александр Зубков забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 за Трабзонспор в матче против Кайсериспора, завершившемся победой 4:0.
- Даниил Сикан вышел на 86-й минуте и заработал пенальти, но в турецком клубе недовольны его игрой и хотят отпустить, причем заинтересованность проявляют Кайсериспор и Андерлехт.
Трабзонспор 3 октября в рамках 8-го тура турецкой Суперлиги-2025/2026 провел домашний матч против Кайсериспора. Украинские легионеры Трабзонспора отметились положительными действиями.
Александр Зубков вышел в стартовом составе Трабзонспора, а вот Даниил Сикан появился на футбольном поле лишь в конце матча. Первая половина встречи закончилась минимально в пользу хозяев 1:0, пишет 24 Канал.
Вот это да Игрок Шахтера получил вызов в сборную на матч с Россией
Как сыграли Зубков и Сикан в матче Трабзонспора?
На старте второго тайма футболисты Трабзонспора отличились в воротах соперника еще дважды. Один из голов забил Зубков. Савич великолепной разрезной передачей вывел Александра на свободное пространство. Украинец оторвался от защитника и легко пробил мимо голкипера Кайсериспора. Гол Зубкова довел счет до разгромного 3:0.
Для Зубкова этот мяч стал дебютным в текущем сезоне-2025/2026. До этого Александр отметился 3 голевыми передачами в 8-ми проведенных играх. В целом украинский вингер забил уже 9 голов в футболке турецкого клуба.
Сикан вышел со скамейки запасных только на 86-й минуте. Но даже этого мизерного времени хватило бывшему форварду донецкого Шахтера, чтобы отличиться в положительном векторе. В компенсированное к матчу время Даниил заработал на себе пенальти, которое уверенно реализовал Онуачу.
Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Трабзонспора 4:0.
Видеообзор матча Трабзонспор – Кайсериспор
Сикан может покинуть Трабзонспор?
- Если к Зубкову у тренерского штаба Трабзонспора вопросов нет, то к Сикану есть. В турецком клубе недовольны работой Даниила и хочу отпустить украинского форварда.
- Сам Сикан также выразил свое желание покинуть команду и даже об этом уже сообщил руководству клуба. Об этом сообщало Günebakış Haber. Интересно, что как раз Кайсериспор проявляет интерес к Даниилу.
- Также ранее стало известно о заинтересованности к Сикану из Бельгии. Вроде бы Андерлехт хочет арендовать Даниила с опцией выкупа. Такую информацию первым рассказал журналист Саша Тавольери в своем профиле в соцсети Х.
- Отметим, что Сикан имеет действующий контракт с Трабзонспором до конца июня 2029 года. В этом сезоне-2025/2026 Даниил забил гол и отдал ассист в 6-ти сыгранных поединках.
- Всего в футболке турецкого клуба Сикан сыграл уже 24 матча – 4 гола и 3 результативные передачи (данные Transfermarkt).