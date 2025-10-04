Трабзонспор 3 октября в рамках 8-го тура турецкой Суперлиги-2025/2026 провел домашний матч против Кайсериспора. Украинские легионеры Трабзонспора отметились положительными действиями.

Александр Зубков вышел в стартовом составе Трабзонспора, а вот Даниил Сикан появился на футбольном поле лишь в конце матча. Первая половина встречи закончилась минимально в пользу хозяев 1:0, пишет 24 Канал.

Как сыграли Зубков и Сикан в матче Трабзонспора?

На старте второго тайма футболисты Трабзонспора отличились в воротах соперника еще дважды. Один из голов забил Зубков. Савич великолепной разрезной передачей вывел Александра на свободное пространство. Украинец оторвался от защитника и легко пробил мимо голкипера Кайсериспора. Гол Зубкова довел счет до разгромного 3:0.

Для Зубкова этот мяч стал дебютным в текущем сезоне-2025/2026. До этого Александр отметился 3 голевыми передачами в 8-ми проведенных играх. В целом украинский вингер забил уже 9 голов в футболке турецкого клуба.

Сикан вышел со скамейки запасных только на 86-й минуте. Но даже этого мизерного времени хватило бывшему форварду донецкого Шахтера, чтобы отличиться в положительном векторе. В компенсированное к матчу время Даниил заработал на себе пенальти, которое уверенно реализовал Онуачу.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Трабзонспора 4:0.

Видеообзор матча Трабзонспор – Кайсериспор

