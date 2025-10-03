Сборная России отстранена от международных турниров, но проводит товарищеские матчи. В октябре футболисты из страны-убийцы встретятся с Ираном и Боливией, пишет 24 Канал.
Сыграет ли игрок Шахтера с Россией?
Национальная сборная Боливии в своих официальных социальных сетях обнародовала список игроков на матчи с Иорданией и Россией. Среди вызванных футболистов оказался центральный защитник Шахтера Диего Арройо.
Заявка сборной Боливии на октябрьские матчи / фото La Verde
Спарринг между сборными России и Боливии состоится 14 октября в Москве на стадионе "Динамо". Если Арройо не откажется от вызова, то ему придется ехать в страну-террористку.
Отметим, что Боливия является одной из самых слабых сборных Южной Америки. В рейтинге ФИФА "зеленые" занимают 77 место.
Напомним, что похожий инцидент случился в марте этого года. Полузащитника Металлиста 1925 Голдена Мафвенту вызвали в сборную Замбии на матч с Россией. Однако легионер отказался ехать в лагерь сборной.
Что известно о Диего Арройо?
- Диего Арройо подписал контракт с донецким Шахтером 7 февраля 2025 года. "Горняки" заплатили за трансфер боливийца 1 миллион евро.
- За главную команду дончан Арройо сыграл один матч в прошлом чемпионате, когда вышел на замену в поединке против Ингульца.
- За сборную Боливии защитник сыграл два поединка в квалификации на чемпионат мира-2026: против Венесуэлы (0:2) и Чили (2:0).
- По данным Transfermarkt, стоимость 20-летнего футболиста составляет 500 тысяч евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2029 года.