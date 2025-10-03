Сборная России отстранена от международных турниров, но проводит товарищеские матчи. В октябре футболисты из страны-убийцы встретятся с Ираном и Боливией, пишет 24 Канал.

Сыграет ли игрок Шахтера с Россией?

Национальная сборная Боливии в своих официальных социальных сетях обнародовала список игроков на матчи с Иорданией и Россией. Среди вызванных футболистов оказался центральный защитник Шахтера Диего Арройо.

Заявка сборной Боливии на октябрьские матчи / фото La Verde

Спарринг между сборными России и Боливии состоится 14 октября в Москве на стадионе "Динамо". Если Арройо не откажется от вызова, то ему придется ехать в страну-террористку.

Отметим, что Боливия является одной из самых слабых сборных Южной Америки. В рейтинге ФИФА "зеленые" занимают 77 место.

Напомним, что похожий инцидент случился в марте этого года. Полузащитника Металлиста 1925 Голдена Мафвенту вызвали в сборную Замбии на матч с Россией. Однако легионер отказался ехать в лагерь сборной.

Что известно о Диего Арройо?