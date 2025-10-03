Збірна Росії відсторонена від міжнародних турнірів, але проводить товариські матчі. У жовтні футболісти з країни-вбивці зустрінуться з Іраном та Болівією, пише 24 Канал.

Чи зіграє гравець Шахтаря з Росією?

Національна збірна Болівії у своїх офіційних соціальних мережах оприлюднила список гравців на матчі з Йорданією та Росією. Серед викликаних футболістів опинився центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо.

Заявка збірної Болівії на жовтневі матчі / фото La Verde

Спаринг між збірними Росії та Болівії відбудеться 14 жовтня у Москві на стадіоні "Динамо". Якщо Арройо не відмовиться від виклику, то йому доведеться їхати в країну-терористку.

Зазначимо, що Болівія є однією з найслабших збірних Південної Америки. У рейтингу ФІФА "зелені" займають 77 місце.

Нагадаємо, що схожий інцидент трапився у березні цього року. Півзахисника Металіста 1925 Голдена Мафвенту викликали у збірну Замбії на матч з Росією. Однак легіонер відмовився їхати у табір збірної.

Що відомо про Дієго Арройо?