Країну-агресорку футбольні організації ФІФА та УЄФА відсторонили від міжнародних турнірів. Через це Росія вишукує по всьому світу команди, з якими могла б зіграти товариські матчі, пише 24 Канал.

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Футболіст Металіста 1925 не захотів псувати репутацію

25 березня у Москві запланований матч між збірними Росії та Зімбабве. Виклик до африканської збірної на цей поєдинок отримав півзахисник харківського Металіста 1925 Голден Мафвента.

За інформацією Tribuna.com, 24-річний футболіст харків'ян вирішив не їхати у табір збірної. Своє рішення він ухвалив після зустрічі з керівництвом Металіста 1925.

Зазначимо, що Мафвента виступає за харківську команду на правах оренди з вересня 2024 року. Контракт опорного півзахисника належить чеському клубу Вишков. За Металіст 1925 Мафвента зіграв 10 матчів, але результативними діями не відзначився.

У складі збірної Зімбабве Голден дебютував у 2021 році. На його рахунку 8 матчів за команду "воїнів". За даними Transfermarkt, вартість Мафвента становить 350 тисяч євро.

Нагадаємо, що нещодавно Металіст 1925 підписав контракт з призеркою Олімпіади-2020 Дар'єю Білодід. Зіркова дзюдоїстка гратиме за жіночу команду.