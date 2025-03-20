Гра відбудеться в Мурсії на стадіоні "Естадіо Енріке Рока". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Що сказав Гарсія перед матчем з Україною

Напередодні цього поєдинку відбулася пресконференція за участі головного тренера "червоних дияволів" Руді Гарсії. На ній він поділився очікуваннями від дебютної гри на чолі збірної Бельгії, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

"Сильні та слабкі сторони суперника? У збірної України всі гравці талановиті, я особисто кількох знаю. Рівень гри завтра буде дуже високий. Завтра буде перший тайм, а другий – за чотири дні в Бельгії. Ми тренувалися вчора, сьогодні.

Я дав гравцям основні настанови. Футболісти дуже розумні – не потрібно пояснювати два-три рази. Гравці з досвідом, багато молоді – це дуже хороша команда. Думаю, завтра буде цікава гра. На завтра я ще не знаю, хто вийде у стартовому складі. Знаю лише, що треба вигравати. Завтра треба грати з головою".

Довідка. Це перший досвід Руді Гарсії на чолі збірної. Раніше він тренував тільки на клубному рівні.

Зазначимо, що збірна України вже оголосила заявку на перший поєдинок з бельгійцями. Команда Сергія Реброва зазнала двох кадрових втрат.