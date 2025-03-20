Игра состоится в Мурсии на стадионе "Эстадио Энрике Рока". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Что сказал Гарсия перед матчем с Украиной

Накануне этого поединка состоялась пресс-конференция с участием главного тренера "красных дьяволов" Руди Гарсии. На ней он поделился ожиданиями от дебютной игры во главе сборной Бельгии, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

"Сильные и слабые стороны соперника? У сборной Украины все игроки талантливые, я лично нескольких знаю. Уровень игры завтра будет очень высокий. Завтра будет первый тайм, а второй – через четыре дня в Бельгии. Мы тренировались вчера, сегодня.

Я дал игрокам основные наставления. Футболисты очень умные – не нужно объяснять два-три раза. Игроки с опытом, много молодежи – это очень хорошая команда. Думаю, завтра будет интересная игра. На завтра я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе. Знаю только, что надо выигрывать. Завтра надо играть с головой".

Справка. Это первый опыт Руди Гарсии во главе сборной. Ранее он тренировал только на клубном уровне.

Отметим, что сборная Украины уже объявила заявку на первый поединок с бельгийцами. Команда Сергея Реброва понесла две кадровые потери.