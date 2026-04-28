Сподівання про те, що Михайло Мудрик незабаром повернеться у великий футбол висловив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. У розмові із журналістами ESPN він пояснив, чому це важливо для українського клубу.

До теми Попри допінговий скандал і відсторонення: Мудрик продовжує отримувати шалені гроші

Чому Мудрик настільки важливий для Шахтаря?

У січні 2023 року Шахтар продав Михайла Мудрика у лондонський Челсі за 70 мільйонів євро. Ще 30 були прописані у якості бонусів, які тепер "гірникам" можуть не дістатись.

Якщо він не грає, якщо Челсі не досягає результатів, ми втрачаємо ці 30 млн. Для нас це серйозний фінансовий удар. Тому всі вірять, що ця історія завершиться якнайшвидше з позитивним результатом і Мудрик повернеться до гри. В іншому випадку ми опинимося в ситуації, коли втратимо 30 мільйонів,

– сказав Палкін.

Наразі портал Transfermarkt не публікує орієнтовну вартість Михайла Мудрика на ринку.

Скільки часу Мудрик перебуває поза грою і коли повернеться?

Його відсторонення триває з листопада 2024 року. Тоді під час перевірки в організмі Михайла виявили заборонений препарат мельдоній.

За інформацією британських ЗМІ, уже у грудні цього року українець зможе повернутися до тренувального процесу з Челсі та поступово відновити кар'єру.

Як у Челсі ідуть справи без Мудрика?