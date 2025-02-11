Закрыли глаза на войну в Украине: российского лыжника допустили к гонке в Италии

Международное спортивное сообщество постепенно ослабляет санкции к атлетам из стран-агрессоров. Очередным звоночком стал допуск титулованного олимпийского чемпиона из России к соревнованиям в Италии.

В четверг, 13 февраля, в Италии состоится выставочная гонка Moonlight Classic. В нынешних соревнованиях примет участие известный российский лыжник Александр Большунов, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Позорное решение организаторов шоу-гонки в Италии

Большой сторонник Путина Большунов будет выступать не в нейтральном статусе, а под российским флагом. Однако это мало беспокоит организаторов шоу-гонки. Они решили дистанцироваться от войны в Украине, объяснив свое решение "милосердием".

"Понятно, что могут возникнуть опасения относительно такого деликатного вопроса, как конфликт в Украине. Однако в спортивном контексте мы должны осознавать разницу между взглядами спортсменов и политическими взглядами.

В конце концов решение о том, может ли спортсмен участвовать в соревнованиях, должны основываться на принципах спорта, справедливости и милосердия.

Мы также видим сложную проблему, которая имеет как спортивное, так и социальное измерение. Команда Moonlight Classic дистанцируется от любой политической полемики и представляет спортивный аспект соревнований Moonlight Classic Seiser Alm", – объяснили свое решение организаторы.

Напомним, что Международная лыжная федерация (FIS) в феврале 2022 года отстранила российских спортсменов от международных соревнований. Однако шоу-гонка в Италии не входит в официальный календарь FIS.

Что касается Большунова, то трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марте 2022 году принял участие в печально известном митинге в "Лужниках" в поддержку войны в Украине. В этом пропагандистском мероприятии приняли участие известные российские спортсмены, которые повесили на одежду букву "Z" – рашистский символ вторжения в Украину.