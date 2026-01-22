Украинская биатлонистка повезет на Олимпиаду в Италию поросенка
- Александра Меркушина будет дебютировать на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине с целью чисто отработать на огневых рубежах и попасть в главную семерку в эстафете.
- Ее талисманом на играх будет маленькая игрушечная свинка, которую она купила в парижском Диснейленде.
Александра Меркушина будет дебютировать на Олимпийских играх-2026, которые через две недели стартуют в Милане и Кортине. Украинская биатлонистка ставит перед собой достаточно простые цели.
Достичь положительного результата сестре другой известной спортсменки Анастасии Меркушиной будет помогать специальный талисман, о котором она рассказала в интервью NV.
Какие задачи ставит Меркушина на Олимпиаду-2026?
Александра понимает, что это первые в ее жизни Игры, поэтому не поднимает планку слишком высоко и смотрит на все реалистично.
По словам спортсменки, она будет довольна, если чисто отработает на всех огневых рубежах в спринте и масстарте. При этом Меркушина не называет конкретных мест в итоговом протоколе личных гонок.
Зато в эстафете цель очень четкая – попасть в первую семерку сборных.
Что поможет Меркушиной на Олимпиаде?
У биатлонистки есть талисман, который отправится вместе с ней в олимпийскую деревню. Это маленькая игрушечная свинка.
Я купила ее в парижском Диснейленде. Она является воспоминанием об очень счастливом периоде моей жизни и о собственноручно осуществленной мечте. Поэтому эта игрушка всегда со мной,
– рассказала Меркушина.
Талисман Александры Меркушиной / фото из архива спортсменки
Как Александра Меркушина выступала в этом сезоне?
Согласно данным на сайте Международного биатлонного союза, Меркушина в Кубке мира заработала 8 очков и занимает 91-ю строчку общего зачета.
Лучший ее результат в личных гонках – 59-е место в спринте на этапе в Оберхофе.
Программа биатлона на Олимпийских играх в Италии стартует 8 февраля.