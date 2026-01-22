Достичь положительного результата сестре другой известной спортсменки Анастасии Меркушиной будет помогать специальный талисман, о котором она рассказала в интервью NV.

Какие задачи ставит Меркушина на Олимпиаду-2026?

Александра понимает, что это первые в ее жизни Игры, поэтому не поднимает планку слишком высоко и смотрит на все реалистично.

По словам спортсменки, она будет довольна, если чисто отработает на всех огневых рубежах в спринте и масстарте. При этом Меркушина не называет конкретных мест в итоговом протоколе личных гонок.

Зато в эстафете цель очень четкая – попасть в первую семерку сборных.

Что поможет Меркушиной на Олимпиаде?

У биатлонистки есть талисман, который отправится вместе с ней в олимпийскую деревню. Это маленькая игрушечная свинка.

Я купила ее в парижском Диснейленде. Она является воспоминанием об очень счастливом периоде моей жизни и о собственноручно осуществленной мечте. Поэтому эта игрушка всегда со мной,

– рассказала Меркушина.



Талисман Александры Меркушиной / фото из архива спортсменки

Как Александра Меркушина выступала в этом сезоне?