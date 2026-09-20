Украинская теннисистка направит призовые с US Open на нужды ВСУ

Александра Олейникова проводит свой первый полноценный сезон в туре WTA, в ходе которого принимала участие в соревнованиях высших категорий WTA1000 и турнирах Большого шлема. Заработанные призовые спортсменка передает украинской армии.

Олейникова объявила, что более 2,4 миллиона гривен, которые она получила за выступления на US Open в Нью-Йорке, будут переданы в качестве пожертвования, пишет 24 Канал.

Призовые с US Open – на ВСУ

В своих соцсетях, переименованных в честь проекта по сбору средств на дроны для армии, Александра Олейникова объявила, что примерно 54 тысячи долларов из тех средств, которые она заработала в США на заключительном турнире Большого шлема сезона, она передаст батальону беспилотных систем "Спалах" 28-й Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ.

Олийникова напомнила, что помощь украинским защитникам для нее действительно важна и дает мотивацию и смысл выходить на корт.



Спортсменка продолжает настаивать на том, что теннис нужно использовать, чтобы рассказывать миру об Украине. Олейникова утверждает, что рассказывает зрителям и болельщикам этого вида спорта свою историю теннисистки из страны, которая борется и защищается от агрессии.

Как Александра Олейникова проводит сезон в WTA-туре

Сейчас украинка занимает 41-ю строчку мирового рейтинга. В этом году она впервые выступила в основной сетке всех турниров Большого шлема и добилась наибольшего успеха на Ролан Гаррос, где дошла до третьего раунда.

В целом за этот сезон Олейниковой уже удалось заработать призовых около 866 тысяч долларов.

К сожалению, она не поможет сборной Украины в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Сама спортсменка подозревает, что была исключена из состава команды по неспортивным причинам.