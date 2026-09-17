Одна из сильнейших теннисисток страны не выступит на международных командных соревнованиях. Ранее Олейникова предположила, что ее замена не связана со спортивными аспектами, сообщает 24 Канал.

Олейникова не сыграет за сборную Украины

По словам Марченко, официальная замена Олейниковой пока еще не оформлена. В то же время капитан заверил, что решение уже принято, а имя новой теннисистки станет известно в ближайшие дни непосредственно в Китае.

"Я могу подтвердить: ее заменят. На кого именно – вы увидите через несколько дней непосредственно в Китае", – сказал Марченко в эфире YouTube-канала Setanta Sports Ukraine.

Марченко объяснил ситуацию с составом

Капитан сборной подчеркнул, что окончательный состав команды не был сформирован сразу после подачи предварительной заявки. По его словам, еще тогда было понятно, что место Олейниковой не гарантировано.

Когда была подана предварительная заявка, я подчеркивал, что это предварительный состав. Место Александры не было стопроцентным. Для меня ничего такого не произошло,

– заявил Марченко.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Китае. Украинская сборная начнет выступления на турнире с четвертьфинального матча против Бельгии.

Поединок запланирован на 24 сентября. Начало встречи – в 05:00 по киевскому времени.