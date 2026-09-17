Одна з найсильніших тенісисток країни не виступить на міжнародних змаганнях збірних. Раніше Олійникова припускала, що її заміна не пов'язана зі спортивними аспектами, передає 24 Канал.

Олійникова не зіграє за збірну України

За словами Марченка, офіційна заміна Олійникової наразі ще не оформлена. Водночас капітан запевнив, що рішення вже ухвалене, а ім'я нової тенісистки стане відоме найближчими днями безпосередньо в Китаї.

Я можу підтвердити: її замінять. На кого саме – ви побачите через кілька днів безпосередньо в Китаї, – сказав Марченко в ефірі ютуб-каналу Setanta Sports Ukraine.

Марченко пояснив ситуацію зі складом

Капітан збірної наголосив, що остаточний склад команди не був сформований одразу після подання попередньої заявки. За його словами, ще тоді було зрозуміло, що позиція Олійникової не є гарантованою.

Коли була подана попередня заявка, я наголошував, що це попередній склад. Позиція Олександри не була стовідсотковою. Для мене нічого такого не сталося,

– заявив Марченко.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться у Китаї. Українська збірна розпочне виступи на турнірі чвертьфінальним матчем проти Бельгії.

Поєдинок запланований на 24 вересня. Старт зустрічі – о 05:00 за київським часом.