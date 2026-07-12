Олейникова считает, что после инцидента в городе Льва необходимо рассмотреть вопрос о том, чтобы военнослужащие ТЦК имели право применять оружие против нападавших. За это на нее набросились некоторые пользователи сети, пишет 24 Канал.

Что ответила Александра Олейникова хейтерам?

После инцидента во Львове теннисистка резко раскритиковала нападавших и заявила, что уклонисты не думают о тех, кто месяцами не видит родных и своего дома. Она подчеркнула недопустимость нападений на военнослужащих и выразила желание, чтобы ТЦК могли в подобных случаях защищаться с помощью огнестрельного оружия.

После критики Олейникова напомнила, что никогда не боялась высказывать свою позицию и поэтому привыкла к хейту. Ее критикуют те, кто не хочет брать на себя никакой ответственности, те, кто не понимает, что в условиях войны существует только два варианта – в армии или для армии.

Олейникова возмущена ненавистью в адрес действующих военных.

Почему-то чувствую, что после этого поста последует вторая волна хейта, ну но это станет отличным фильтром для отбора подписчиков. Я слышу военных, и я знаю, каковы мои мотивации. А дорогие мне мужчины – моя гордость, которые не стали ждать врага, сидя дома. А вы можете и дальше писать пожелания смерти мне и моей семье за то, что я высказала неудобное для вас мнение по однозначной ситуации,

– написала в соцсетях теннисистка.

Александра заверила, что уже много раз попадала в такую ситуацию и получала всевозможные комментарии, особенно от россиян, поэтому выработала против этого иммунитет.