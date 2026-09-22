После матча Олейникова воспользовалась возможностью, чтобы обратиться к болельщикам с важным посланием. Спортсменка напомнила миру о гуманитарной катастрофе, происходящей в оккупированных Олешках, пишет 24 Канал.

Что Олейникова сказала об Олешках

47-я ракетка мира довольно легко справилась в двух сетах со своей соперницей, занимающей аж 240-е место в рейтинге. Олейниковой понадобились два сета и один тай-брейк.

Во время интервью на корте Александра говорила не о своем теннисе, а о самых важных вещах. Она призвала зрителей на трибунах и телезрителей узнать больше о событиях в Украине, в частности об одном из самых страшных преступлений россиян.

Пожалуйста, погуглите информацию об Олешках, там гуманитарная катастрофа. Люди там голодают, не имеют доступа к гуманитарной помощи или лекарствам и не могут выехать или эвакуироваться. Поэтому я прошу каждого: когда вы закончите смотреть этот замечательный турнир, найдите информацию и распространите ее – делитесь ею везде, чтобы мы могли спасти жизни украинцев,

– сказала Олейникова.

Что дальше для Александры Олейниковой

Во втором круге в Сингапуре украинка сразится с представительницей Польши Майей Хвалинской – главной сенсацией нынешнего "Ролан Гаррос", которая в Париже смогла дойти до финала.

В истории противостояний Олейниковой и Хвалинской пока был лишь один матч, который завершился в пользу соперницы украинки.

Олейникова должна была готовиться к участию в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, но была исключена из состава команды – по словам самой теннисистки, по неспортивным причинам.