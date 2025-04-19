В пятницу, 18 апреля, состоялся матч четвертьфинала Международного чемпионата Баварии. Таллон Гикспор одержал победу над Александром Зверевым.

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Зверева обвинили в насилии

При счете 5:5 во втором сете неизвестный крикнул с трибуны немцу: "Давай, ты... женоубийца!". Это был прямой намек на обвинения в физическом насилии, которые ранее выдвинули против Зверева, пишет 24 канал со ссылкой на L'Equipe

Сначала теннисист никак не отреагировал, в то время как другие зрители начали освистывать нарушителя. Зверев выиграл гейм, а затем обратился к судье на вышке Фергусу Мерфи с просьбой вывести мужчину.

Официальной информации о том, был ли выведен зритель, нет.

Отметим, что в июне 2024 года адвокаты Александра Зверева заявили о достижении мирового соглашения с его бывшей партнершей и матерью его ребенка Брендой Патеа, после чего немецкий суд закрыл дело. Сам теннисист отвергает все обвинения в свою сторону.