Игроки Александрии с шампанским напали на тренера во время интервью: видео горячего празднования

Клуб из Кировоградщины впервые в своей истории получил серебряные награды УПЛ. Именно поэтому игроки не сдерживали эмоции после оформления достижения и феерично отпраздновали это после матча с Вересом.

Чемпионат Украины 2024-2025 приближается к своему завершению. За тур до завершения турнира определился чемпион УПЛ, которым стало киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Салют из шампанского

Главной же сенсацией сезона стало вице-чемпионство Александрии. Команда Руслана Ротаня обыграла Верес (2:1) и сохранила отрыв от Шахтера в пять баллов за тур до финиша.

После игры против ровенчан игроки Александрии устроили шоу для своего наставника. Футболисты ворвались во флеш-зону, где Ротань давал интервью, и облили его шампанским под пение "Ротань on fire".

Видео феерии игроков Александрии после матча с Вересом:

Напомним, что это первые серебряные награды УПЛ в истории Александрии. Ранее лучшим достижением "аграриев" в чемпионате Украины было третье место в сезоне 2018-2019.

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Второе место позволит Александрии сыграть в квалификации Лиги конференций. Команда Руслана Ротаня еще может догнать Динамо по итогам текущего сезона, однако не сможет опередить киевлян из-за худших результатов в очных матчах (0:0, 0:3).