Украинскую теннисистку внезапно исключили из состава сборной после US Open

Александра Олейникова не выступит за Украину в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Теннисистка заявила, что после US Open ей сообщили о замене.

Это решение стало неожиданным, ведь Олейникова была включена в предварительную заявку украинской команды на престижный турнир. Сама спортсменка предполагает, что причина ее отсутствия может быть связана не со спортивными аспектами, сообщает Sport.ua.

Олейникова узнала о решении после US Open

Александра Олейникова рассказала, что после завершения выступлений на US Open 2026 ей сообщили о решении не включать ее в окончательную заявку сборной Украины на финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

По словам теннисистки, ей сказали, что в составе национальной команды будет произведена замена. При этом Олейникова предполагает, что такое решение может иметь неспортивные причины.

Для 25-летней теннисистки это особенно досадно, ведь в апреле она дебютировала за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. В матче с Польшей Олейникова принесла команде победу, обыграв Линду Климовичову в четвертом матче.

Изначально в заявку Украины на финальный этап также вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. На данный момент неизвестно, кто именно заменит Олейникову. Капитаном сборной является Илья Марченко.

Украина сыграет против Бельгии

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне. Украинская команда начнет выступления сразу с четвертьфинала, где ее соперницей станет сборная Бельгии.

Матч запланирован на 24 сентября и начнется не раньше 05:00 по киевскому времени. Победитель противостояния продолжит борьбу за трофей.

В то же время Олейникова ранее неоднократно критиковала решения других украинских теннисисток. В частности, она высказывалась по поводу Юлии Стародубцевой и Надежды Киченок после их встречи с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной в Афинах.

Также Александра критиковала Ангелину Калинину за выступления в паре с венгеркой Анной Бондар. Причиной стала поездка Бондарь в Россию в 2022 году. Олейникова принципиально не пожимает руку венгерской спортсменке и называла сотрудничество Калининой с ней очередным "зашкваром" украинского тенниса.