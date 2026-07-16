Олейникова упрекнула коллег по сборной за такую "солидарность" в то время, как сама спортсменка постоянно рискует карьерой, чтобы доносить до мира правду об Украине. Несмотря на это, она обещает и дальше не молчать, пишет 24 Канал.

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Юлия и Надежда были гостями на свадьбе россиянки с австралийским паспортом Дарьи Касаткиной. Церемония состоялась в Афинах, Касаткина вышла замуж за бывшую фигуристку Наталью Забияко. Мероприятие сопровождалось русской музыкой.

Касаткина отказалась от российского гражданства из-за опасности, которую она испытывает в стране своего рождения. Теннисистка стала одной из немногих спортсменок, публично осудивших войну против Украины. К тому же она принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

Как отреагировала Александра Олейникова

В своем инстаграме 52-я ракетка мира выразила возмущение тем, почему украинские спортсменки "тусуются с россиянами под всякую русскую х***ю в Афинах". При этом сама Александра пытается добиться хоть какой-то справедливости, постоянно говоря о войне в Украине в своих интервью и донося это до аудитории, за что получает штрафы, угрозы и рискует дисквалификацией.

Человеческое безразличие – оно просто непробиваемо. Видя такую вот "солидарность" среди своих коллег, которые должны были бы так же отстаивать интересы нашей страны, так же бороться с тем, что сейчас предлагают спортивные организации, так же выражать свою позицию, – я просто понимаю, как дальше будет легко давить на меня,

– с разочарованием отметила Олейникова.

Несмотря на это, теннисистка пообещала продолжать свою борьбу: "Пока у одних тусовки с россиянами и "Любите меня, любите" – у меня война, и я не замолчу".