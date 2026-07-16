Олійникова дорікнула колегам по збірній за таку "солідарність" в той час, як сама спортсменка постійно ризикує кар'єрою, щоб доносити до світу правду про Україну. Попри це, вона обіцяє і далі не мовчати, пише 24 Канал.

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Юлія та Надія були гостями на весіллі росіянки з австралійським паспортом Дар'ї Касаткіної. Церемонія відбулася в Афінах, Касаткіна одружилась з колишньою фігуристкою Наталією Забіяко. Захід супроводжувався російською музикою.

Касаткіна відмовилась бути громадянкою Росії через небезпеку, яку вона відчуває в країні свого народження. Тенісистка стала однією з небагатьох спортсменок, які публічно засудили війну проти України. До того ж, вона належить до ЛГБТ-спільноти.

Як відреагувала Олександра Олійникова

В своєму інстаграмі 52-га ракетка світу висловила обурення, що українські спортсменки "тусять з росіянами під всіляку російську х***ю в Афінах". При цьому сама Олександра намагається досягти хоч якоїсь справедливості, постійно говорячи про війну в Україні у своїх інтерв'ю та доносячи це до аудиторії, за що отримує штрафи, погрози і ризик дискваліфікації.

Людська байдужість – вона просто непробивна. Бачачи таку от "солідарність" серед своїх колег, які мали б так само топити за якісь інтереси нашої країни, так само боротися з тим, що зараз пропонують спортивні організації, так само висловлювати позицію, – я просто розумію, як далі буде легко тиснути на мене,

– розчаровано зазначила Олійникова.

Попри це, тенісистка пообіцяла продовжувати свою справу: "Поки в одних тусовки з росіянами і "Любі мєня, любі" – у мене війна, і я не замовкну".