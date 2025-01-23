Он генерирует деньги, – Гвоздик высказался о карьере Усика

Украинский боксер Александр Гвоздик прокомментировал карьеру Александра Усика. Он высказал свое мнение относительно его перспектив.

В декабре 2024 года Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Украинский боксер Александр Гвоздик оценил перспективы Усика в дальнейшей карьере, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Как Гвоздик оценивает дальнейшую карьеру Усика

Боксер считает, что сейчас будут все делать разные заявления и все хотят драться с ним, потому что он генерирует деньги. Если бы Усик ему предложил, то сам бы согласился с ним выйти на ринг.

Но, он должен делать прежде всего то, что хочется ему. Мне кажется, что какие-то финансовые потребности он уже давно закрыл. Поэтому, если он спустится вниз и станет 3-кратным абсолютным чемпионом или же получит титул в бриджервейте, то это круто,

– отметил Александр Гвоздик.

Также он добавил, что, если Усик добавит еще одну регалию, то это очень хорошо. Он зацементирует свое имя в историю бокса еще глубже.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик может встретиться в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако еще не известно, состоится ли противостояние боксеров.