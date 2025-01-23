У грудні 2024 року Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Український боксер Олександр Гвоздик оцінив перспективи Усика у подальшій кар'єрі, пише 24 канал з посиланням на Sport.ua.

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Як Гвоздик оцінює подальшу кар'єру Усика

Боксер вважає, що зараз будуть усі робити різні заяви і всі хочуть битися з ним, тому що він генерує гроші. Якби б Усик йому запропонував, то сам би погодився з ним вийти на ринг.

Але, він повинен робити насамперед те, що хочеться йому. Мені здається, що якісь фінансові потреби він вже давно закрив. Тому, якщо він спуститься вниз та стане 3-разовим абсолютним чемпіоном або ж здобуде титул у бріджервейті, то це круто,

– зазначив Олександр Гвоздик.

Також він додав, що, якщо Усик додасть ще одну регалію, то це дуже добре. Він зацементує своє імʼя у історію боксу ще глибше.

Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик може зустрітися у реванші з Даніелем Дюбуа. Однак ще не відомо, чи протистояння боксерів відбудеться.