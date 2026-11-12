Джокер сборной Украины выбрал неожиданное место для продолжения карьеры

Лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк с лета оставался без клуба. Вингер не захотел подписывать новый контракт с Полесьем, но и варианты в зарубежных европейских чемпионатах его не устроили.

В итоге поиски привели футболиста и его агента в Казахстан. Местный новоиспеченный чемпион "Ордабасы" заявил, что Гуцуляк теперь будет защищать его цвета, пишет 24 Канал.

Гуцуляк – игрок Ордабасы

28-летний футболист, известный прежде всего выступлениями в составе "Карпат", "Днепра-1" и "Полесья", присоединился к лучшему клубу Казахстана, подписав двухлетний контракт.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако известно, что украинец станет самым дорогим и высокооплачиваемым игроком не только "Ордабасы", но и всей лиги Казахстана.

Гуцуляк в Лиге чемпионов

Как ни странно, именно в составе скромного по европейским меркам клуба Алексей Гуцуляк имеет шанс дебютировать в Лиге чемпионов.

В Казахстане только что завершился сезон, который в стране проходит по системе "весна – осень". "Ордабасы" совершил "золотой дубль", выиграв чемпионат и национальный кубок.

Поэтому в следующем розыгрыше еврокубков клуб будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Борьбу за место в основной стадии "Ордабасы" начнет с первого раунда.

Кому отказал Гуцуляк

У вингера было несколько вариантов продолжения карьеры, однако его запрос по зарплате существенно ограничил предложения.

По информации инсайдеров, одним из реальных претендентов на футболиста был испанский "Эспаньол", однако Гуцуляк отказался переходить туда. Также не устроили Алексея клубы с Ближнего Востока.