Речь идет об Алексее Гуцуляке, который в 2025 году стал лучшим бомбардиром национальной сборной Украины. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, футболист получил предложение от известного каталонского клуба.

Куда в Испании мог перейти Алексей Гуцуляк

Вингер, который не смог договориться о продлении контракта в "Полиссе" и находится в статусе свободного агента, не новичок в испанском футболе. В 2016 году Гуцуляк провел некоторое время в третьей команде "Вильярреала", когда права на него принадлежали львовским "Карпатам". Для 19-летнего игрока это был ценный опыт.

По словам Игоря Бурбаса, на этот раз принять украинца в свой состав был готов "Эспаньол" из Барселоны. Команда, которой приходится находиться в тени своих гораздо более титулованных и популярных соседей, предлагала Гуцуляку зарплату в размере 600 тысяч евро в год.

Однако амбиции футболиста оказались значительно выше. Алексей хотел бы получать в своем новом клубе не менее 1,5 миллиона евро.

Поэтому на предложение подписать контракт с "Эспаньолом" Гуцуляк ответил отказом.

Чем отличился Алексей Гуцуляк в 2025 году

Несмотря на то, что Гуцуляк не играет на позиции центрального нападающего, именно он в последний год работы с сборной Украины под руководством Сергея Реброва возглавил список бомбардиров главной команды.

В 9 матчах в сине-желтой футболке Гуцуляк забил 5 голов и отметился двумя голевыми передачами. Интересно, что годом ранее Алексей сыграл 5 матчей и вообще не принимал участия в голевых моментах.