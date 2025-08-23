После начала полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены взяли оружие в руки, чтобы защитить родную страну от оккупантов. К сожалению, многие из них вернулись с поля боя на щите.

Накануне очередная печальная весть всколыхнула нашу спортивную общественность. Свою жизнь за светлое будущее Родины на фронте отдал мастер спорта Украины международного класса по стрельбе из винтовки Алексей Хабаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на отделение НОК Украины в Горишних Плавнях.

Читайте также На войне погиб многократный чемпион мира по каратэ Александр Семенюк

Что известно о защитнике Украины?

Павший воин был членом национальной команды и рекордсменом Украины по пулевой стрельбе. Он окончил факультет украинской филологии и журналистики Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.

Алексей имел большие успехи в спорте и претендовал на место в олимпийской команде. Но в августе 2023 года решил стать частью Сил обороны Украины.

Алексей был не только выдающимся спортсменом, но и наставником для молодежи – он проводил многочисленные спортивные мероприятия, привлекал детей к спорту и вдохновлял их собственным примером,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Алексей Хабаров также был основателем стрелкового клуба Феникс на базе Высшего профессионального лицея и многократным рекордсменом Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Алексея Хабарова. Вечная память павшему защитнику Украины!

Напомним, что также накануне на фронте погиб Роман Стащенко. Он был мастером спорта по греко-римской борьбе.