Після початку повномасштабного вторгнення багато українських спортсменів взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті.

Напередодні чергова сумна звістка сколихнула нашу спортивну спільноту. Своє життя за світле майбутнє Батьківщини на фронті віддав майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з гвинтівки Олексій Хабаров, повідомляє 24 Канал із посиланням на відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Що відомо про захисника України?

Полеглий воїн був членом національної команди та рекордсменом України з кульової стрільби. Він закінчив факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Олексій мав великі успіхи у спорті та претендував на місце в олімпійській команді. Але в серпні 2023 року вирішив стати частиною Сил оборони України.

Олексій був не лише видатним спортсменом, а й наставником для молоді – він проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту та надихав їх власним прикладом,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу Фенікс на базі Вищого професійного ліцею та багаторазовим рекордсменом України.

