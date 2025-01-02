Відомий український спортсмен та тренер Олександр Семенюк загинув під час виконання бойового завдання. Про важку втрату повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради, пише 24 Канал.

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Велика втрата українського спорту

Олександр Семенюк мав значні успіхи на спортивній арені. Він ставав чемпіоном світу зі стильового карате. Олександр зробив значний внесок у розвиток карате в Україні. Своїм прикладом він надихнув багатьох молодих спортсменів.

З глибоким сумом повідомляємо, що у боях за незалежність нашої держави загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях,

– йдеться на сторінці департаменту.

Співчуття загиблому воїну висловила Українська федерація карате. Олександр уособлював собою цілу епоху українського карате.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Олександру Семенюку. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!