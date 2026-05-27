"Понимаю как футболиста": Алиев сказал, почему Караваев может переходить в Шахтер

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал ситуацию вокруг перехода Александра Караваева в Шахтер. Он не стал осуждать защитника.

В последние дни одним из самых обсуждаемых событий стал возможный переход Караваева из Динамо в Шахтер. Высказался и Алиев, слова которого привел аккаунт ФК Игнис в ТикТок.

Что сказал бывший полузащитник "бело-синих"?

Алиев, который в свое время сыграл за Динамо 134 официальных поединка, не стал осуждать коллегу. Он считает, что несмотря на семь сезонов в футболке киевлян, Караваев имеет основания для перехода в стан "горняков".

Если ему Динамо не предложило контракт, я его понимаю как футболиста. Он хочет дальше играть, а ему не предложили. Шахтер сделал предложение. Я считаю, что это нормально,

– сказал Александр.

Алиев добавил, что сейчас самым главным он считает то, чтобы наши команды хорошо играли в еврокубках и приносили очки в копилку страны.

Отметим, что друг Алиева и одноклубник по ФК Игнис Артем Милевский тоже высказался о возможном переходе в украинском футболе. Он отметил, что не слишком понимает такое решение игрока, но тоже не критиковал флангового защитника.

Что известно о карьере Караваева?

Александр с 13 лет занимался футболом в академии Шахтера. Он длительное время находился в системе донецкого клуба, однако в основном выступал в арендах и так и не сыграл ни одного официального матча за основную команду "горняков".

Одной из причин гипотетического перехода Караваева в Шахтер считается то, что футболиста не устраивала продолжительность контракта предложенного Динамо.

С 2015 года Караваев провел за сборную Украины 50 матчей и отметился тремя забитыми мячами.