Чемпионка мира получила награду от СБУ за участие в Купянской операции

Известная украинская легкоатлетка Алина Шух летом 2025 года присоединилась к знаменитой бригаде НГУ "Хартия". Военная служба в корне изменила жизнь спортсменки.

В последний день 2025 года глава Службы безопасности Украины наградил Алину Шух. Спортсменка получила награду "за участие и влияние на развитие событий на Купянском направлении", сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Алины Шух.

Читайте также Впервые за пять лет: Магучих удивила решением относительно чемпионата Украины пораины

Что известно о службе легкоатлетки Алины Шух?

Чемпионка мира среди юниоров на своей странице в социальных сетях подвела итоги 2025 года. За период службы в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" Шух прошла путь от новичка до сержанта взвода 11-й роты. В ее подразделении есть англоязычные бойцы, а потому она выполняет функции координатора и переводчика.

Подготовку на должность командира отделения 26-летняя легкоатлетка проходила в Великобритании. Участвовала в боях на Харьковском и Купянском направлениях. Во время службы девушка нашла свою любовь, а также выучила испанский язык. Она не жалеет, что сменила комфортную жизнь на военную службу.

Украина на все 100% стоит того, чтобы за нее бороться – за каждый клочок территории и за каждого гражданина. Я благодарна всем за этот год и вступаю с вами в следующий. Уверена, что 31 декабря 2026-го я буду точно так же поражена, сколько всего немыслимого произошло и как я горжусь наступающим годом. Готова для этого приложить все усилия!,

– написала спортсменка-боец.

Ранее мы рассказывали о пяти лучших украинских спортсменах, о которых больше всего говорили в 2025 году.

Кто такая Алина Шух?