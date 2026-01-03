Чемпионка мира получила награду от СБУ за участие в Купянской операции
- Украинская легкоатлетка Алина Шух присоединилась к бригаде НГУ "Хартия" и получила награду от СБУ за участие в Купянской операции.
- Во время службы она прошла путь от новичка до сержанта, участвовала в подготовке в Великобритании, изучила испанский язык и выполняла роль переводчика.
Известная украинская легкоатлетка Алина Шух летом 2025 года присоединилась к знаменитой бригаде НГУ "Хартия". Военная служба в корне изменила жизнь спортсменки.
В последний день 2025 года глава Службы безопасности Украины наградил Алину Шух. Спортсменка получила награду "за участие и влияние на развитие событий на Купянском направлении", сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Алины Шух.
Что известно о службе легкоатлетки Алины Шух?
Чемпионка мира среди юниоров на своей странице в социальных сетях подвела итоги 2025 года. За период службы в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" Шух прошла путь от новичка до сержанта взвода 11-й роты. В ее подразделении есть англоязычные бойцы, а потому она выполняет функции координатора и переводчика.
Подготовку на должность командира отделения 26-летняя легкоатлетка проходила в Великобритании. Участвовала в боях на Харьковском и Купянском направлениях. Во время службы девушка нашла свою любовь, а также выучила испанский язык. Она не жалеет, что сменила комфортную жизнь на военную службу.
Украина на все 100% стоит того, чтобы за нее бороться – за каждый клочок территории и за каждого гражданина. Я благодарна всем за этот год и вступаю с вами в следующий. Уверена, что 31 декабря 2026-го я буду точно так же поражена, сколько всего немыслимого произошло и как я горжусь наступающим годом. Готова для этого приложить все усилия!,
– написала спортсменка-боец.
Кто такая Алина Шух?
- Украинская многоборка родилась 12 февраля 1999 года в Измаиле в семье легкоатлетов. Спортом начала заниматься с 5 лет, но сначала пробовала свои силы в теннисе.
- На юношеском уровне стала чемпионкой мира в метании копья в 2018 году. Дважды выигрывала "золото" юниорского чемпионата Европы по многоборью (2016, 2017). Алина была многократной чемпионкой Украины среди юниоров по метанию копья, прыжков в длину, семиборье.
- В интервью изданию NV Шух рассказала, что во время спортивной карьеры получила четыре образования, одно из которых в США. Она работала в сфере финансов. Во время полномасштабной войны консультировала военных, ветеранов и их семьи по финансовым вопросам.