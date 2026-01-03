В останній день 2025 року голова Служби безпеки України нагородив Аліну Шух. Спортсменка отримала відзнаку "за участь та вплив на розвиток подій на Куп’янському напрямку", – повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Аліни Шух.
Що відомо про службу легкоатлетки Аліни Шух?
Чемпіонка світу серед юніорів на своїй сторінці у соціальних мережах підбила підсумки 2025 року. За період служби у 13-й бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" Шух пройшла шлях від новачка до сержантки взводу 11-ї роти. У її підрозділі є англомовні бійці, а тому вона виконує функції координатора та перекладача.
Підготовку на посаду командира відділення 26-річна легкоатлетка проходила у Великій Британії. Брала участь у боях на Харківському та Куп’янському напрямках. Під час служби дівчина знайшла своє кохання, а також вивчила іспанську мову. Вона не шкодує, що змінила комфортне життя на військову службу.
Україна на всі 100% варта того, аби за неї боротись – за кожен клаптик території й за кожного громадянина. Я вдячна всім за цей рік і вступаю з вами у наступний. Впевнена, що 31 грудня 2026-го я буду точно так само вражена, скільки всього немислимого сталося і як я пишаюся прийдешнім роком. Готова для цього докласти усіх зусиль!,
– написала спортсменка-боєць.
Хто така Аліна Шух?
- Українська багатоборка народилася 12 лютого 1999 року в Ізмаїлі у родині легкоатлетів. Спортом розпочала займатися з 5 років, але спочатку пробувала свої сили в тенісі.
- На юнацькому рівні стала чемпіонкою світу у метанні списа у 2018 році. Двічі вигравала "золото" юніорського чемпіонату Європи з багатоборства (2016, 2017). Аліна була багаторазовою чемпіонкою України серед юніорів з метання списа, стрибків у довжину, семиборстві.
- В інтерв'ю виданню NV Шух розповіла, що під час спортивної кар'єри здобула чотири освіти, одну з яких у США. Вона працювала у сфері фінансів. Під час повномасштабної війни консультувала військових, ветеранів та їхні родини з фінансових питань.