Отец порвал форму, Роналду не забил пенальти, а теперь потряс Бельгию: история вратаря ЧМ-2026

Чемпионат мира-2026 продолжается уже почти две недели и за это время подарил немало забавных, смешных и интересных историй. Среди них были и трогательные эпизоды, в частности история мамы вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи, которая сначала не смогла приехать на турнир, но впоследствии всё же попала на него.

Кроме того, вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд стал одной из главных звезд группового этапа ЧМ-2026. О его биографии и истории расскажет 24 Канал.

Смотрите также: Ганский знахарь пообещал наложить проклятие на Кейна

Что известно о Бейранванде?

В матче против Бельгии, завершившемся нулевой ничьей (0:0), он показал выдающуюся игру, совершив семь сейвов и фактически сохранив своей команде очко. По итогам игры Бейранванд получил официальную награду ФИФА как лучший игрок матча.

Это выступление стало очередным подтверждением его статуса первого номера сборной Ирана, за которую он провел более 88 матчей и выступал уже на трех чемпионатах мира – 2018, 2022 и 2026 годов.

Мировую славу вратарь получил ещё на ЧМ-2018, когда в матче против Португалии он отразил пенальти Криштиану Роналду, став одним из главных открытий турнира.

Его путь в большой футбол также отмечен сложной личной историей: отец категорически возражал против карьеры сына, даже уничтожал его спортивную форму. В подростковом возрасте Бейранванд ушел из дома и уехал в Тегеран, где поначалу не имел постоянного жилья, иногда ночевая под открытым небом.

Кроме того, вратарь известен двумя рекордами Гиннеса: самый длинный бросок рукой – 61 метр 26 сантиметров (2016 год в матче за сборную против Южной Кореи) и удар рукой на расстояние 78 метров 14 сантиметров (2019 год).

Иран на чемпионате мира-2026

Сборная Ирана выступает в группе G вместе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. На старте чемпионата мира иранцы дважды сыграли вничью: с Новой Зеландией 2:2 и с Бельгией 0:0. В матче с фаворитом группы Ирану удалось удержать ничью и заработать важный балл, хотя бельгийцы завершали игру в меньшинстве. Решающий матч группового этапа за выход в 1/16 финала Иран проведет против сборной Египта 27 июня.