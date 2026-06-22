Також голкіпер збірної Ірану Аліреза Бейранванд став однією з головних зірок групового етапу ЧС-2026. Його біографію та історію розповість 24 Канал.

Дивіться також Ганський знахар пообіцяв накласти прокляття на Кейна

Що відомо про Бейранванда?

У матчі проти Бельгії, що завершився нульовою нічиєю (0:0), він видав видатний виступ, здійснивши сім сейвів і фактично зберігши своїй команді очко. За підсумками гри Бейранванд отримав офіційну нагороду ФІФА як найкращий гравець матчу.

Цей виступ став черговим підтвердженням його статусу першого номера збірної Ірану, за яку він провів понад 88 матчів і виступав уже на трьох чемпіонатах світу – 2018, 2022 та 2026 років.

Світову славу воротар отримав ще на ЧС-2018, коли в матчі проти Португалії він відбив пенальті від Кріштіану Роналду, ставши одним із головних відкриттів турніру.

Його шлях у великий футбол також відзначається складною особистою історією: батько категорично заперечував проти кар'єри сина, навіть знищував його спортивну форму. У підлітковому віці Бейранванд залишив дім і поїхав до Тегерана, де спершу не мав постійного житла, іноді ночуючи просто неба.

Окремо воротар відомий і двома рекордами Гіннеса: найдовший кидок рукою – 61 метр 26 сантиметрів (2016 рік у матчі за збірну проти Південної Кореї) та удар з рук на відстань 78 метрів 14 сантиметрів (2019 рік).

Іран на чемпіонаті світу-2026

Збірна Ірану виступає у групі G разом із командами Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. На старті чемпіонату світу іранці двічі зіграли внічию: з Новою Зеландією 2:2 та з Бельгією 0:0. У поєдинку з фаворитом групи Ірану вдалося втримати нічию й здобути важливий бал, хоча бельгійці завершували гру в меншості. Вирішальний матч групового етапу за вихід до 1/16 фіналу Іран проведе проти збірної Єгипту 27 червня.