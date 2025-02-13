Самая горячая спортсменка мира снялась в рекламе нижнего белья: стильное фото чемпионки

Алиса Шмидт считается одной из самых сексуальных спортсменок мира. Немецкая атлетка привлекает очаровательной красотой и может похвастаться идеальной фигурой.

Недавно горячая бегунья стала моделью всемирно известного бренда одежды. Спортсменка приняла участие в съемках нижнего белья BOSS, чем девушка поделилась в инстаграме, сообщает 24 канал.

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Роскошная Алиса Шмидт

Алиса Шмидт предстала перед камерой в черных джинсах и стильном черном топе. Сдержанный наряд гармонично сочетается с красотой очаровательной немецкой бегуньи.

Черный топ прекрасно подчеркнул идеальную фигуру горячей блондинки. А таинственный взгляд спортсменки добавил большей загадочности в образ роскошной девушки.

Алиса Шмидт снялась в рекламе для BOSS / Фото из инстаграма спортсменки

Алиса Шмидт не единственная спортсменка, которая сотрудничает с BOSS. Ранее в рекламной фотосессии для бренда приняли участие Роберт Левандовски, Дэвид Бекхэм, Маттео Берретини и Тейлор Фриц.

Напомним, что Алиса Шмидт является многократной триумфаторкой международных турниров в составе сборной Германии. Спортсменка участвует в забегах на дистанции 200, 400 и 800 метров.