Призер ОИ-2024 дважды за день побил мировой рекорд: историческое видео

Накануне в Индонезии завершился Кубок мира по скоростному скалолазанию. Он стал невероятным для 19-летнего Сэма Уотсона.

Американский альпинист стал победителем турнира. Более того, он дважды за день побил мировой рекорд, который также принадлежал ему, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC Sports.

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Выдающееся выступление от американца

Уотсон преодолел 15-метровую стену за 4,67 секунды в полуфинале соревнований. Благодаря этому результату он превзошел свое лучшее время, которое продемонстрировал на Олимпийских играх-2024, когда завоевал "бронзу".

А уже в финале он еще раз превзошел свое достижение. Сэм преодолел дистанцию за 4,64 секунды, несмотря на то, что его соперник сделал фальстарт, поэтому ему не обязательно было выкладываться на максимум.

Как Сэм Уотсон второй раз за день побил мировой рекорд: смотрите видео

Отметим, что в скоростном скалолазании спортсмены соревнуются лицом к лицу, преодолевая одинаковое расстояние как можно быстрее. Все соревнования самого высокого уровня имеют одинаковые захваты вдоль стены, что позволяет устанавливать мировые рекорды в этой дисциплине.

К слову. За последние 13 месяцев Сэм Уотсон шесть раз побил мировой рекорд. За это время он улучшил его с 4,90 до 4,64 секунды.

Стоит отметить, что стандартизированная 15-метровая стена была представлена в 2011 году. Первым рекордсменом был китаец Цисинь Чжун с результатом 6,26 секунды.

Напомним, что в апреле дважды за день мировой рекорд также установил литовский метатель диска Миколас Алекна.