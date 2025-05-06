Американський альпініст став переможцем турніру. Ба більше, він двічі за день побив світовий рекорд, який також належав йому, повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC Sports.

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Видатний виступ від американця

Вотсон подолав 15-метрову стіну за 4,67 секунди у півфіналі змагань. Завдяки цьому результату він перевершив свій найкращий час, який продемонстрував на Олімпійських іграх-2024, коли здобув "бронзу".

А вже у фіналі він ще раз перевершив своє досягнення. Сем подолав дистанцію за 4,64 секунди, попри те, що його суперник зробив фальстарт, тож йому не обов'язково було викладатися на максимум.

Як Сем Вотсон вдруге за день побив світовий рекорд: дивіться відео

Зазначимо, що у швидкісному скелелазінні спортсмени змагаються віч-на-віч, долаючи однакову відстань якомога швидше. Усі змагання найвищого рівня мають однакові захвати вздовж стіни, що дозволяє встановлювати світові рекорди в цій дисципліні.

До слова. За останні 13 місяців Сем Вотсон шість разів побив світовий рекорд. За цей час він покращив його з 4,90 до 4,64 секунди.

Варто відзначити, що стандартизована 15-метрова стіна була представлена ​​у 2011 році. Першим рекордсменом був китаєць Цісінь Чжун з результатом 6,26 секунди.

Нагадаємо, що у квітні двічі за день світовий рекорд також установив литовський метальник диска Миколас Алекна.