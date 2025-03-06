Триумфатор Евро-2012 объявил о завершении карьеры: печальное видео

В карьере каждого футболиста наступает время, когда физическая форма и состояние здоровья не дают возможности продолжать играть. Тогда остается лишь одно решение повесить бутсы на гвоздь.

Чемпион Европы Альваро Негредо принял решение покинуть футбол. 39-летний форвард Вальядолида в инстаграме сообщил о завершении карьеры, информирует 24 канал.

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Трогательное сообщение Негредо

Испанский нападающий опубликовал трогательное видео, где попрощался с футбольной карьерой. В кадре Альваро Негредо снял бутсы и повесил их в раздевалке, произнеся болезненную фразу.

Спасибо за все, футбол,

– сказал Негредо в прощальном видео.

За свою карьеру Альваро Негредо поиграл в Реале, Манчестер Сити, Севилье, Альмерии, Валенсии, Мидлсбро, Бешикташе, Кадисе, Аль-Насри. Последним клубом 39-летнего форварда стал испанский Вальядолид.

К слову. Альваро Негредо выиграл с Севильей Кубок Испании. Испанский нападающий дважды становился лучшим голеадором Ла Лиги во время выступлений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Всего Негредо сыграл в 771 матче и забил 300 голов. Самые главные победы форварда – это триумф в АПЛ с Манчестер Сити и победа со сборной Испании на Евро-2012.